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Исторический бранч на Патриарших

Мела, Спиридоньевский переулок, 12/9

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Завершение:

5800₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

«Москва Кутёжная» проект о том, как кутили москвичи 100 лет назад с бранчами, лекциями, экскурсиями и дегустациями. Проект «Москва Кутёжная» совместно с проектом «Культурная среда» приглашает на лекцию — в которой расскажут о том как зарождался туризм, формировались привычки путешествий и появлялся тот самый «русский турист». Лекцию проведёт Мария Кравченко — историк и исследователь повседневности. В программе: — как планировали поездки: от документов до бюджета — что брали с собой в путешествия — типажи туристов той эпохи — популярные и неожиданные направления — модные курорты Российской империи — истории из жизни писателей и журналистов Количество мест ограничено В стоимость бранча входит: — блюдо на выбор из завтраков — кофе или безалкогольный коктейль — лекция — подарки от партнёров

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