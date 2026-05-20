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Исторические среды. Встреча за гаражами

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1200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Уникальный формат развлечения для Москвы — мероприятие групповой терапии и кухонных домашних посиделок. Тема — Встреча за гаражами В эту среду хочется лёгких историй, детской бесшабашности и немного безголовости, потому что «а голову ты не забыл»? Погружение в детские воспоминания о прыжках с крыши, полётах на тарзанке, ржавом гвозде в пятке, диком петухе у бабы Марины и задашься вопросом — как многие вообще выжили в детстве? Среда, вечер, неожиданное меню и приятная компания, что ещё нужно? Где — кафе в 5 минутах от метро Чистые пруды/Тургеневская/Сретенский бульвар Подробности: https://t.me/+jwo4qpK8Zm02ODU6

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