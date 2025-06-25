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Про событие
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/olga_istory4ka Уникальный формат развлечения для Москвы — мероприятие-спайка групповой терапии и кухонных домашних посиделок. Тема встречи: «Интимные ред-флаги». Участники обсудят, что норма, где вкусовщина и когда девиации. Вспомнят все истории из цикла «одна моя подруга как-то раз...». У каждого есть свой топ-лист стоп-сигналов в интимной жизни. Ты можешь рассказать о своём. Среда, вечер, безлимитное шампанское, приятная компания, что ещё надо? Где: кафе в 3 минутах от метро Бауманская. Условия: 3 часа безлимитного шампанского, закуски и потрясающее общение. Цена: — 1500 р. для оплативших за 2 дня до мероприятия (2400 р., если вас двое). — 1800 р. для оплативших менее, чем за 2 дня до мероприятия и только при наличии мест (3100 р., если вас двое). Среды, которые ты заслужил. Запись обязательна. Только для совершеннолетних. Администрация приложения не является организатором этого мероприятия и не несёт ответственности за его содержание.
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