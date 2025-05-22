Вечером в зале проведут показ фильма Вуди Аллена с Пенелопой Круз, Скарлетт Йохансонн и Хавьером Бардемом «Вики Кристина Барселона». Чтобы полностью погрузится в атмосферу Каталонии, шеф-повар ресторана Луис Альберто Родригес будет готовить традиционную паэлью на огромной паэльере прямо при гостях. По желанию гости смогут заказать паэлью порционно или версию на компанию.