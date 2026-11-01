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Ислам Розубаев и Сауле Юсупова. Проверка материала

StandUp Store Moscow
улица Петровка, 21с1

Начало:

Завершение:

2150₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Совместный концерт двух топовых комиков. Ислам Розубаев — свежий стендап комик, известный своими юмористическими короткими роликами в соц.сетях, набирающими миллионные просмотры. Сауле Юсупова — резидент шоу «Женский Стендап» на ТНТ.

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