Ислам Розубаев и Сауле Юсупова. Проверка материала
улица Петровка, 21с1
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Завершение:
2150₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Совместный концерт двух топовых комиков. Ислам Розубаев — свежий стендап комик, известный своими юмористическими короткими роликами в соц.сетях, набирающими миллионные просмотры. Сауле Юсупова — резидент шоу «Женский Стендап» на ТНТ.
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