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Искусство взрослым

Кофейня Surf, проспект Мира, 40

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

В кофейне Surf художница Анастасия проведёт коллажную арт-практику. В этот раз разговор пойдёт о чувствах, которые вызывают цвета. Каждый гость успеет сделать одну или несколько работ, используя винтажные чёрно-белые журналы и цветную бумагу, которая как раз даст тот самый «звук», «чувство». В конце тебя ждёт тёплая рефлексия и новые знакомства. Все материалы включены. Всего 7 мест Запись в ТГ

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