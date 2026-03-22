Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
В кофейне Surf художница Анастасия проведёт коллажную арт-практику. В этот раз разговор пойдёт о чувствах, которые вызывают цвета. Каждый гость успеет сделать одну или несколько работ, используя винтажные чёрно-белые журналы и цветную бумагу, которая как раз даст тот самый «звук», «чувство». В конце тебя ждёт тёплая рефлексия и новые знакомства. Все материалы включены. Всего 7 мест Запись в ТГ
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи