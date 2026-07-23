ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Искусство обмана: копия, подделка или шедевр?

Своё поле, Берсеневская набережная, 6с3

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 3000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Лекция для жаворонков, на которой поговорят о том, как возникло понятие подлинности, почему копирование долгое время считалось важнейшим способом обучения художника и каким образом изображения научились убеждать нас в своей достоверности. Ты проследишь путь от античных образцов и мастерских Возрождения до знаменитых художественных мистификаций и современных визуальных технологий. Ты поговоришь о том, почему одни копии становятся шедеврами, другие — подделками, и как формировалась наша привычка доверять собственным глазам. О лекторе: Елизавета Козина – историк искусства и исследователь визуальной культуры. Автор публичных образовательных проектов и лекций. В стоимость любого билета включено угощение. Сбор гостей в 10:30, начало в 11:00.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста