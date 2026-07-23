Лекция для жаворонков, на которой поговорят о том, как возникло понятие подлинности, почему копирование долгое время считалось важнейшим способом обучения художника и каким образом изображения научились убеждать нас в своей достоверности. Ты проследишь путь от античных образцов и мастерских Возрождения до знаменитых художественных мистификаций и современных визуальных технологий. Ты поговоришь о том, почему одни копии становятся шедеврами, другие — подделками, и как формировалась наша привычка доверять собственным глазам. О лекторе: Елизавета Козина – историк искусства и исследователь визуальной культуры. Автор публичных образовательных проектов и лекций. В стоимость любого билета включено угощение. Сбор гостей в 10:30, начало в 11:00.