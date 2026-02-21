В этой камерной программе собраны дуэты для струнных — она показывает сложный путь, который прошла эта концертная форма за последние сто лет. Обрамляют ее два цикла в жанре сюиты, во многом схожие по структуре — один написан в 1909 году Рейнгольдом Глиэром, другой — в 2024-м Сергеем Ахуновым. В центре программы — дуэты Артюра Онеггера (1920), Яниса Ксенакиса (1952) и Петериса Васкса (2013). Их связывают общие художественные принципы и фигуры, сформировавшие европейский музыкальный авангард XX века. Восемь пьес Рейнгольда Глиэра для скрипки и виолончели задают общий тон вечера. Этот цикл наверняка затерялся бы среди более монументальных опусов автора, но его полюбили скрипачи и виолончелисты и исполняют довольно часто, особенно в последние десятилетия. Интровертный «Внутренний замок» Петериса Васкса для скрипки и виолончели отсылает к одноименному трактате св. Терезы Авильской. В нем душа — это внутренний замок с многочисленными комнатами, в центре которого — Христос. Сонатина для двух скрипок Артюра Онеггера демонстрирует, как понимают виртуозность в период между двумя мировыми войнами, — это технически сложное произведение с искусными контрапунктами и фугато в финале, в котором обе партии абсолютно равноправны. Наследующая ей «Dhiply Zyia» Ксенакиса, ученика Онеггера — изощренная по сложности кульминация программы. Ксенакис изобрел большую часть ставших теперь типовыми приемов авангардной инструментальной игры. Завершает программу сюита Сергея Ахунова «Искусство легких касаний» — произведение написано специально для скрипачей Марианны Тертерян и Глеба Донцова. Сергей Ахунов: «В начале 2024 года я получил заказ от двух выдающихся скрипачей из Китая Глеба Донцова и Марианны Тертерян на произведение для двух сольных скрипок. Тогда я не чувствовал себя готовым писать музыку для такого дуэта — это казалось слишком аскетичным. Я размышлял над этой задачей довольно долго, пока не появился заголовок „Искусство легких касаний“. Я заимствовал его у Виктора Пелевина — естественно, с любезного разрешения автора». Программа Рейнгольд Глиэр. Восемь дуэтов для скрипки и виолончели, op. 39 Петерис Васкс. «Внутренний замок» для скрипки и виолончели Артюр Онеггер. Сонатина для двух скрипок соль мажор, H 29. Янис Ксенакис. «Dhipli Zyia» для скрипки и виолончели Сергей Ахунов. «Искусство легких касаний», сюита для двух скрипок Исполнители Екатерина Земскова, виолончель Марианна Тертерян, скрипка Глеб Донцов, скрипка