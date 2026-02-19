На лекции разберут пять шедевров, которые в своё время считались «пощёчиной общественному вкусу», а сегодня стоят миллионы долларов и изучаются в каждой школе искусств. «Олимпия» Эдуарда Мане: слишком честный взгляд. Почему парижане XIX века были в ярости от этой работы? Узнаешь, как художник нарушил главное правило «приличной» живописи и почему его героиню называли слишком реальной и дерзкой. «Авиньонские девицы» Пабло Пикассо: красота, которая сломалась. Эту картину не поняли даже друзья художника, назвав её «безумием». Разберешься, как Пикассо буквально «разбил» привычный мир на осколки и почему с этого момента искусство перестало быть прежним. «Фонтан» Марселя Дюшана: писсуар в музее? Самый дерзкий жест в истории! Поговорят о том, как обычный предмет сантехники стал самым влиятельным арт-объектом XX века и заставил всех задаться вопросом: «А что вообще такое искусство?» «Происхождение мира» Гюстава Курбе: за гранью дозволенного. Картина, которую десятилетиями прятали за занавесками и в частных коллекциях. Обсудят, где проходит граница между смелостью художника и провокацией. «Черный квадрат» Казимира Малевича: точка невозврата. «Так и я могу!» — говорят многие до сих пор. Наконец-то выяснишь, почему в этом простом квадрате заключена целая бездна смыслов и почему это не финал живописи, а её новое начало. Зачем идти? Чтобы перестать бояться «странного» искусства, научиться видеть контекст и понять, что каждый великий художник — это прежде всего смелый бунтарь. Лектор: Наталья Лавренова — искусствовед, лектор, педагог, коллекционер предметов современного искусства, автор ТГ канала «Искусству быть!».