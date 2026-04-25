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Искажение

fabula HQ, Самокатная улица, 4с1, территория бывшего завода «Кристалл»

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Завершение:

от 1200₽ до 1750₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Неуправляемая мания твоих комрадов и страшный сон соперников брутального юнита. Можешь очнуться, но только на один вечер силовых упражнений под безжалостные бласт-биты, преображающие привычные заводские своды. Подступая к горлу подобно дофаминовому цунами, эти жёсткие смыслы сочетают в себе прямолинейность хардкор-панка с недосказанностью шумного альт-рока и мёртвой хваткой речитатива. Добро пожаловать в другую лигу. Тебя встретят: Stuff. Boss Trick Bluntforce Ритуальный Нож Магнолия judaschrist Каломес + секретные гости Только независимая сцена.

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