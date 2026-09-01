На сцене — белый песок египетской пустыни и советский пляж, детский сад и карцер, рыбное место и кафедра психологии. Воплощения желания и маниакальной власти, страх сделать шаг и стремление к свободе. Метафоры, связывающие тексты талмуда и сегодняшние СМИ. Внутренняя эмиграция и поиск себя, авангардный концерт и съемка в реальном времени — спектакль Петра Шерешевского о том, что так сильно хочется, но не получается забыть. История сегодняшнего Моисея — о прощении, о принятии и свободе вопреки. Возможно ли спастись от угнетающей реальности внутренним бегством? Так ли это просто — взять и всё забыть? Главный герой пьесы Полины Бородиной отправляется в путешествие, решив начать свою жизнь с нуля. На этом пути ему встретится и верный друг, и предатель, и страсть, и страх… Стоило ли потерять память и попасть в психоневрологический интернат, если… Автор проводит метафорическую параллель между современным героем — жителем мегаполиса и ветхозаветным Моисеем. Библейский Моисей вывел свой народ из египетского рабства. Без надежды на новую жизнь для себя и своих близких. У каждого из нас есть свой собственный Египет.