Аспекты поэтики Ива Бонфуа — французского поэта, прозаика и эссеиста, чья книга стихотворений «Дигамма» вышла в издательстве «носорог». Обсудишь один из последних сборников автора и в обратном хронологическом порядке придёшь к «Дуве» — дебютному сборнику. Коснёшся мотива «присутствия» и того, как Бонфуа переопределял через него место поэзии, а также рассмотришь сквозную тему театра на примере первого сборника и переводов Шекспира. О творчестве французского поэта расскажут Иван Курбаков (поэт, кинорежиссёр, редактор альманаха-огня) и Пётр Кочетков (поэт, филолог, переводчик, эссеист).