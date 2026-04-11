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Исчезать, но присутствовать

Покровский бул., 6/20с1

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Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Аспекты поэтики Ива Бонфуа — французского поэта, прозаика и эссеиста, чья книга стихотворений «Дигамма» вышла в издательстве «носорог». Обсудишь один из последних сборников автора и в обратном хронологическом порядке придёшь к «Дуве» — дебютному сборнику. Коснёшся мотива «присутствия» и того, как Бонфуа переопределял через него место поэзии, а также рассмотришь сквозную тему театра на примере первого сборника и переводов Шекспира. О творчестве французского поэта расскажут Иван Курбаков (поэт, кинорежиссёр, редактор альманаха-огня) и Пётр Кочетков (поэт, филолог, переводчик, эссеист).

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