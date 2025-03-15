Альтернатив-метал группа из Санкт-Петербурга, которая сыграет два больших сольных концерта в столицах. Миссия iostra донести метал до массового слушателя в понятной ему форме, сделать его доступным в восприятии для всех, даже для тех, кому этот стиль никогда не нравился, путем смешения популярной у молодежи рэп и поп музыки и современного саунд-дизайна, но оставив при этом тяжёлую основу.