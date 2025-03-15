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iostra

улица Новый Арбат 15

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от 2000₽ до 3800₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Альтернатив-метал группа из Санкт-Петербурга, которая сыграет два больших сольных концерта в столицах. Миссия iostra донести метал до массового слушателя в понятной ему форме, сделать его доступным в восприятии для всех, даже для тех, кому этот стиль никогда не нравился, путем смешения популярной у молодежи рэп и поп музыки и современного саунд-дизайна, но оставив при этом тяжёлую основу.

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