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Invaders 7 eyars

Dex
Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 32

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Завершение:

от 1500₽ до 5000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

В рамках вечеринки будут представлены разноплановый бейс саунд, электро и брейкбит. На MEDIUM жди лайвы от лидеров электронной сцены — Nocow и Shadowax, спешл сет от Unit Boy, и праздничный шоу-кейс от команды INVADERS: MOST WANTED, NEMYKIN, SLY и mid/side. В середине ночи — SECRET GUEST. UNDER заполнится отборным drum&bass и dubstep от промо-команд :data и UNITED. В MSL приедут гости из Петербурга: Formally Unknown, Primitive и Rwanda из команды Roots United, а также казанский дуэт Yung Acid. Дополнят лайн-ап столичные артисты Hipushit, Undergroover и shumakher. Мероприятие поддержат vibeapp, 2х2, Афиша, Pioneer DJ School.

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