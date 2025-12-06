В рамках вечеринки будут представлены разноплановый бейс саунд, электро и брейкбит. На MEDIUM жди лайвы от лидеров электронной сцены — Nocow и Shadowax, спешл сет от Unit Boy, и праздничный шоу-кейс от команды INVADERS: MOST WANTED, NEMYKIN, SLY и mid/side. В середине ночи — SECRET GUEST. UNDER заполнится отборным drum&bass и dubstep от промо-команд :data и UNITED. В MSL приедут гости из Петербурга: Formally Unknown, Primitive и Rwanda из команды Roots United, а также казанский дуэт Yung Acid. Дополнят лайн-ап столичные артисты Hipushit, Undergroover и shumakher. Мероприятие поддержат vibeapp, 2х2, Афиша, Pioneer DJ School.