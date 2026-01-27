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Интуитивная сессия с метафорическими картами

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Безопасное и творческое пространство, где под руководством психолога ты сможешь заглянуть внутрь себя и найти ответы на важные вопросы без долгих разговоров и анализа. Карты — это ключ к твоему бессознательному, мост к внутренним ресурсам. На встрече исследуешь: — Точку «А» — Как ты себя ощущаешь сейчас? — Точку «Б» — К какому состоянию хочешь прийти? — Что мешает — Какие преграды (внутренние или внешние) видишь на пути? — Что помогает — Какие ресурсы и силы уже есть? — Твой секрет — В чём твоя уникальная сила для этого перехода? Это практика для тебя, если: — Хочешь лучше понять своё текущее состояние; — Ищешь опору и внутренние ресурсы; — Чувствуешь «застревание» и хочешь сдвинуться с места; — Любишь интуитивные и творческие форматы самопознания. Приглашённый специалист — Ольга Маклакова — практический психолог, перинатальный психолог, МАК-терапевт, член ОППЛ. Покупая билет на сессию, вход на выставки в арт-центре — свободный.

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