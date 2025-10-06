Silence Quartet ? Алексей Сысоев. Квартет перкуссионистов Silence Quartet в коллаборации с композитором Алексеем Сысоевым представляют программу знаковых текстовых партитур XX и XXI веков. На концерте впервые в России будет исполнен «Fur kommende Zeiten» (1968–1970) Карлхайнца Штокхаузена — одно из сочинений, написанных им в формате так называемой интуитивной музыки, где исполнителям предоставляется лишь поэтический текст с открытыми для интерпретации указаниями. Исполняться сочинение может на любых инструментах. Один из музыкантов Silence Quartet, Матео Ривас, принимал участие в фестивале Stockhausen Concerts and Courses Kurten 2025, где на протяжении полутора недель работал с Маркусом Штокхаузеном, сыном автора, над исполнением «интуитивной» музыки. Теперь ансамбль представит свою, уникальную версию сочинения. Также прозвучит специальная версия текстовой партитуры Алексея Сысоева «Wallpapers». Это пьеса, где исполнителям дается несколько указаний-«стратегий» (например, «имитация», «перечение», «тишина»), которые перед исполнением каждый музыкант расставляет в собственном порядке, не договариваясь с другими. Сами «стратегии» подобраны, исходя из обширного импровизационного опыта композитора, и любое их расположение всегда дает интересные и неожиданные музыкальные результаты. Состав музыкантов и инструментов для исполнения «Wallpapers» — также свободный.