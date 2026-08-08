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Интерстеллар фест

Astroglamp
Тульская область, поселок Студенецкие выселки, 140 км от МКАД по трассе М4

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Завершение:

от 4900₽ до 17900₽
Возраст 0+
Кино
Выставки
Концерты
Необычное
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Астрономический фестиваль лета с наблюдениями метеоров и телескопами. Это будут дни, когда ты сможешь насладиться ярким метеорным потоком Персеид, наблюдать в мощные телескопы, слушать лекции от известных спикеров и вдохновляться нашим любимым, загадочным, необъятным Космосом. Что тебя ждёт: — Лекции рок-звезд от науки (Борис Штерн, Кирилл Масленников, Дмитрий Вибе, Мартин Рис, Леонид Еленин, Виктор Солкин, Геннадий Борисов, Михаил Никитин, Лоуренц Краусс и многие другие из России и зарубежья — более тридцати!) — Пять ночей под звёздным небом в обсерватории на природе — Наблюдения за планетами и звёздами в самый крупный телескоп ЦФО — Созерцание августовского звездопада – потока Персеид 200 метеоров в час — Мастер-классы по астрономии и астрофотографии — Кино в амфитеатре, научные дискуссии по фильмам — Концерты, свето-пиро шоу и оркестр — Астрономические выставки и арт-объекты — Передвижной планетарий — Прогулки с биологами по лесу и выставка животных — Детские и взрослые творческие мастер-классы Ты можешь купить билеты без ночёвки или с ночёвкой в своих палатках или автодомах в удобном кемпинге. Билет строится по принципу конструктора: входной детский/взрослый + если необходимо, место под палатку или автодом.

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