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Интерстеллар

Дом Simple Music
Новодмитровская улица, 1с1

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Завершение:

от 1200₽ до 3500₽
Возраст 14+
Концерты

Про событие

В Доме Simple Music прозвучат главные композиции из культового научно-фантастического фильма. Ханс Циммер — один из самых талантливых и выдающихся композиторов современности. Одной из самых знаменитых работ Циммера стала музыка к фильму «Интерстеллар». Космические произведения, ставшие предметом восхищения и обсуждений с самого выхода фильма, погружают зрителей в таинственный и удивительный мир Вселенной. Композитор проделал невероятную работу, создавая музыку к фильму «Интерстеллар». Она описывает путешествие в космосе настолько живо, что можно почувствовать себя на борту корабля. Удивительные произведения Циммера покоряют сердца зрителей по всему миру, и до сих пор являются одними из самых популярных в истории кино. Студия камерной музыки предлагает тебе погрузиться в загадочную и бесконечную глубину космоса. Зрители услышат такие знаковые композиции, как «Cornfield Chase», «Gravity», «S.T.A.Y.», «Afraid of Time» и многие другие.* Камерный концерт в Доме Simple Music позволит совершить незабываемое путешествие по самым прекрасным уголкам галактики и сделает этот вечер незабываемым.

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