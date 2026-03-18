В Доме Simple Music прозвучат главные композиции из культового научно-фантастического фильма. Ханс Циммер — один из самых талантливых и выдающихся композиторов современности. Одной из самых знаменитых работ Циммера стала музыка к фильму «Интерстеллар». Космические произведения, ставшие предметом восхищения и обсуждений с самого выхода фильма, погружают зрителей в таинственный и удивительный мир Вселенной. Композитор проделал невероятную работу, создавая музыку к фильму «Интерстеллар». Она описывает путешествие в космосе настолько живо, что можно почувствовать себя на борту корабля. Удивительные произведения Циммера покоряют сердца зрителей по всему миру, и до сих пор являются одними из самых популярных в истории кино. Студия камерной музыки предлагает тебе погрузиться в загадочную и бесконечную глубину космоса. Зрители услышат такие знаковые композиции, как «Cornfield Chase», «Gravity», «S.T.A.Y.», «Afraid of Time» и многие другие.* Камерный концерт в Доме Simple Music позволит совершить незабываемое путешествие по самым прекрасным уголкам галактики и сделает этот вечер незабываемым.