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International quintet Fidel Alejandro

ул Гончарная 7/4

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700₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Fidel Alejandro — перкуссионист и вокалист кубинского происхождения. Музыка Фиделя пронизана яркостью и теплом, исходящими из его родных мест. Он сотрудничал с такими именитыми музыкантами, как Lenny Kravitz, Sofi Tukker, Ivan Dorn и выступал в группе «Фрукты». В качестве музыкального продюсера и сессионного музыканта он работал с Леонидом Агутиным, Therr Maitz и другими. Квинтет Фиделя — это проект, объединяющий молодых талантливых музыкантов из Кубы и России.

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