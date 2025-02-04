Fidel Alejandro — перкуссионист и вокалист кубинского происхождения. Музыка Фиделя пронизана яркостью и теплом, исходящими из его родных мест. Он сотрудничал с такими именитыми музыкантами, как Lenny Kravitz, Sofi Tukker, Ivan Dorn и выступал в группе «Фрукты». В качестве музыкального продюсера и сессионного музыканта он работал с Леонидом Агутиным, Therr Maitz и другими. Квинтет Фиделя — это проект, объединяющий молодых талантливых музыкантов из Кубы и России.