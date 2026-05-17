Обсудят: — Теории привязанности и выделенные типы; — Какие особенности поведения характерны для каждого типа; — Как типы привязанности формируют сценарии в отношениях; — Что делать для развития крепкого союза с другими. Для тебя подготовлен особенный интерактив: на встрече разберут типы привязанности любимых героев из Гарри Поттера, Мстителей и Сумерек. Спикер — опытный социальный психолог, создательница проекта о межличностных отношениях «Межличка». Вход по тарифу Циферблата на Маяковской (4,5р. минута) + благодарность спикеру от 500р. после лекции. *в стоимость тарифа входят чай, кофе и сладости Как попасть: Запись через телеграмм организатора.