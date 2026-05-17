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Интерактивная лекция «Типы привязанности и их влияние на сценарии в отношениях»

Циферблат на Маяковской, 1-я Тверская-Ямская улица, 16/23с1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+

Про событие

Обсудят: — Теории привязанности и выделенные типы; — Какие особенности поведения характерны для каждого типа; — Как типы привязанности формируют сценарии в отношениях; — Что делать для развития крепкого союза с другими. Для тебя подготовлен особенный интерактив: на встрече разберут типы привязанности любимых героев из Гарри Поттера, Мстителей и Сумерек. Спикер — опытный социальный психолог, создательница проекта о межличностных отношениях «Межличка». Вход по тарифу Циферблата на Маяковской (4,5р. минута) + благодарность спикеру от 500р. после лекции. *в стоимость тарифа входят чай, кофе и сладости Как попасть: Запись через телеграмм организатора.

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