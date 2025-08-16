ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

[отменено] Inter Drift

аэродром Мячково

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2700₽
Возраст 14+
Фестивали

Про событие

Внимание: мероприятие переносится на второй квартал 2026г. Масштабное событие в мире отечественного дрифта: Inter Drift — битва лучших пилотов Беларуси и России за звание абсолютного чемпиона. Мероприятие пройдет на автодроме ADM Raceway Мячково и обещает стать одним из самых ярких и зрелищных событий сезона. Проект организован при поддержке двух ведущих сил в отечественном автоспорте — команд Racing By и Drift Expo, которые уже давно зарекомендовали себя как надежные и профессиональные организаторы масштабных мероприятий. Эти коллективы объединяют опытных специалистов, страстных энтузиастов и экспертов, чья репутация подтверждена многочисленными успешными проектами. Белорусская команда Racing By занимается развитием автоспорта в Беларуси, делая особый акцент на дрифтинг и драгрейсинг. Их яркие ночные шоу и чемпионаты по дрифту в Логойске собирают тысячи зрителей, создавая атмосферу настоящего праздника скорости и мастерства. Мероприятия Racing By славятся зрелищностью, профессионализмом и умением держать публику в напряжении. Чемпионат INTER DRIFT — настоящее украшение мира отечественного дрифта, уникальное по своей масштабности и значимости. На специально подготовленной площадке соберутся лучшие пилоты, чтобы продемонстрировать свои навыки, мастерство и смелость в борьбе за звание абсолютного чемпиона. В рамках соревнования участники покажут захватывающие заносы, сложнейшие трюки и невероятные скорости — все ради того, чтобы войти в историю дрифта как настоящие легенды. Ты погрузишься в атмосферу адреналина, мастерства и настоящего спортивного праздника.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста