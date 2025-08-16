Внимание: мероприятие переносится на второй квартал 2026г. Масштабное событие в мире отечественного дрифта: Inter Drift — битва лучших пилотов Беларуси и России за звание абсолютного чемпиона. Мероприятие пройдет на автодроме ADM Raceway Мячково и обещает стать одним из самых ярких и зрелищных событий сезона. Проект организован при поддержке двух ведущих сил в отечественном автоспорте — команд Racing By и Drift Expo, которые уже давно зарекомендовали себя как надежные и профессиональные организаторы масштабных мероприятий. Эти коллективы объединяют опытных специалистов, страстных энтузиастов и экспертов, чья репутация подтверждена многочисленными успешными проектами. Белорусская команда Racing By занимается развитием автоспорта в Беларуси, делая особый акцент на дрифтинг и драгрейсинг. Их яркие ночные шоу и чемпионаты по дрифту в Логойске собирают тысячи зрителей, создавая атмосферу настоящего праздника скорости и мастерства. Мероприятия Racing By славятся зрелищностью, профессионализмом и умением держать публику в напряжении. Чемпионат INTER DRIFT — настоящее украшение мира отечественного дрифта, уникальное по своей масштабности и значимости. На специально подготовленной площадке соберутся лучшие пилоты, чтобы продемонстрировать свои навыки, мастерство и смелость в борьбе за звание абсолютного чемпиона. В рамках соревнования участники покажут захватывающие заносы, сложнейшие трюки и невероятные скорости — все ради того, чтобы войти в историю дрифта как настоящие легенды. Ты погрузишься в атмосферу адреналина, мастерства и настоящего спортивного праздника.