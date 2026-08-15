Одно из самых ярких и ожидаемых ежегодных событий для московского сообщества психологов, психотерапевтов, психоаналитиков, коучей, супервизоров, а также всех, кто увлечён психологией. В 2026 году концепция проекта строится вокруг идеи большого путешествия к самопознанию: его участники — не наблюдатели, а активные исследователи собственного жизненного опыта. На маршруте им предстоит пройти через пять состояний, которым соответствуют названия лабораторий на карте фестивальной площадки: «Осознание», «Исследование», «Выражение», «Воплощение» и «Практика». На первом этапе — «Осознание» — участники исследуют свои установки, ограничения и роли через психологию, коучинг, построение личного бренда и раскрытие сексуальности. Блок «Исследование» переведёт субъективные ощущения в плоскость научного знания: участники поймут, как именно мозг и тело управляют поведением с точки зрения биологии, нейрофизиологии и системных процессов. Когда человек осознал себя, у него появляется возможность «пересобрать» свою идентичность — в лаборатории «Выражение» пройдут творческие мастер-классы, арт-терапия и другие практики, которые помогут уйти от старых сценариев и переосмыслить себя. Стадия «Воплощение» нужна, чтобы идеи перестали быть абстракцией: на уровне тела участники смогут их прожить с помощью йоги, медитации, телесных и сенсорных практик. Завершающий этап позволит интегрировать полученные навыки в реальную жизнь: в зале «Практика», в лаборатории с нетворкингом, инсайты превратятся в конкретные действия, а знакомства — в сотрудничество. На фестивале выступят более 30 экспертов, в их числе — авторитетные научные деятели, ведущие специалисты-практики и настоящие мастера своего дела: • Александр Асмолов • Любовь Розенберг • Наталья Фомичева • Алексей Сухарев • Игорь Стоянов и др.