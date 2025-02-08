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In Vision

Live Stars
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.

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Завершение:

от 800₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

Музыканты выйдут на сцену с большой программой и концертной презентацией нового сингла «Hate story»! Группа отметилась качественным звучанием в лучших традициях финской мелодичной школы. Мощный чистый вокал в сочетании с глубоким гроулом, идеальный баланс между мелодикой и металлом, яркая динамика, харизма и образность — всё это полностью погружает слушателя в музыку, которая заполняет пространство, западает в сердце и проникает в душу. Специальный гость: Fragile Art

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