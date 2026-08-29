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Имярек

Михайловский проезд, 3В

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 100000₽
Возраст 16+
Спектакли
Вечеринки
Необычное

Про событие

Спектакль, объединяющий пластический театр, кинореальность, моду и музыку. Эта история о кризисе идентичности и поиске себя. Герои спектакля, чьи визуальные образы созданы современными дизайнерами и брендами, вместе со зрителем ищут ответ на фундаментальный вопрос: «Кто я?». Сразу после завершения спектакля пространство Монолит Холла трансформируется в масштабное афтерпати с двумя сценами, поп-ап-маркетом, живыми выступлениями и диджей-сетами. За музыкальную программу вечера отвечает команда KURS Radio. Лайнап: vyaliyy b2b dj улыба nttrl Philipp Gorbachev Flüchtlink ГОСТ Звук 4+4 (Flaty, Vtgnike, OL, low808)

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