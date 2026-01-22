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Импровизация с залом

RockBrewer Bar, улица Щепкина, 33

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Настал момент. Твой шанс вдоволь наболтаться с комиками, пока они на сцене. Формат стендап-шоу от Клуба Комедии, в котором комики выходят на сцену не для того, чтобы рассказать свежие шутки (для этого открытых микрофонов полно), а чтобы… пообщаться с тобой. Дорогой зритель — полноценный участник шоу. Задавай интересующие вопросы, отвечай на вопросы комиков, а может, тебе и вовсе захочется сбить их с толку. Комики точно выкрутятся. И точно будет смешно. Это вечер импровизации и приколов, рождённых в моменте. *Обрати внимание: вход на мероприятие бесплатный, но покупка напитка на баре — обязательное условие. Если тебе понравилось шоу, ты можешь оставить донат в благодарность комикам и организации

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