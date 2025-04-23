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Импровизация для начинающих

улица Чаянова, 14

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Что даёт мастер-класс по импровизации для начинающих? — Раскрепощение. Ты научишься действовать без страха и «зажимов», доверять себе и другим. — Быстрое мышление. Потренируешь умение думать и реагировать «здесь и сейчас», без долгих пауз и «блин, надо было тогда так ответить…». — Уверенность. Импровизация — это безопасное пространство для ошибок. Здесь ты не «косячишь», а растёшь. — Командность и поддержка. Ты не один. Вокруг такие же ребята, которые пришли прокачаться, поржать и выйти из зоны комфорта. — Комьюнити. Здесь более 2500 человек разной профессии и возраста. Но всех их объединяет одно — импровизация. В комьюнити поддерживают друг друга, вместе развиваются, смеются и учатся. Здесь ты найдёшь поддержку, новых друзей и единомышленников. Импровизация — это не про «быть смешным». Это про «быть собой» — в любой ситуации. Про то, чтобы не бояться, что скажешь «не так». Про свободу быть живым, настоящим и услышанным. Про уверенность в себе. Это как спортзал для коммуникации, эмоций и креативности.

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