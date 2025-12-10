Уникальный комедийный спектакль, где абсолютно всё — шутки, диалоги, сценарий и даже музыкальное сопровождение создаётся импровизаторами прямо на глазах у зрителей. Два мастера импровизации —Павел Верешкин и Руслан Еникеев — создадут целый мир по историям из зрительного зала, перевоплотятся в десятки персонажей и зарядят тебя отличным настроением на всю зиму.