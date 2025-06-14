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Вечер знакомств

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3500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Вечер, где знакомства рождаются не из вопросов — а из искры. Сколько раз ты был на «встречах для общения» —где нужно рассказывать про работу, увлечения, строить образ. Здесь всё по-другому. Здесь ты просто входишь в игру — и тебя уже замечают. Что будет? - Интенсив по импровизации и живому контакту, который ведёт актёр и тренер по сценическому мастерству. - Это не тренинг, не выступление и не свидание. - Это опыт — про тебя, твою живость и лёгкость, которую ты (возможно) прятал. Тренировка без тренировки: твой страх «что сказать?» растворится в атмосфере веселой игры и спонтанности. Подходит, если ты: — любишь пробовать новое — хочешь встряхнуться после рабочих будней — ценишь тонкий юмор, честный взгляд и умение быть в моменте — открыт к живым встречам — без сценария, но с теплом и вниманием Запись по телефону.

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