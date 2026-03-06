Максим Евдокимов — участник «Открытого Микрофона» на ТНТ, ведущий «Comedy Радио». В ноябре 2020 выпустил сольный концерт на Outside StandUp, вышедший в тренды русского YouTube. Олег Щербак — российский стендап-комик, финалист «Comedy Баттл» на ТНТ. Автор ютуб-проекта «Лёха». Комик, который рассказывает про свою жизнь в русской глубинке с неповторимой подачей и искренностью.