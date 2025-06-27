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Про событие
Комедийная сценическая импровизация — жанр, в котором артисты играют сцены, придуманные здесь и сейчас! Команда «Сборище» представит формат «Деконструкция» — это история, которая не отпускает тебя даже в 2 часа ночи. Ты снова и снова прокручиваешь: «А что, если бы я сказал иначе? Сделал по-другому?» И чем глубже погружаетесь, тем причудливее всё становится. Команда «Turbo7» выступит с длинной формой импровизации и по вашим подсказкам создаст «Город, которого нет». Тебя ждут абсурдные законы, странные жители, невозможные события. Это будет смешно, местами пугающе узнаваемо, и точно — неповторимо. Добро пожаловать в город, которого нет. Ты оттуда не уйдёшь прежним. Сбор гостей — 19.30, начало в 20:00 Схема прохода на локацию здесь: https://improculture.ru/taganskaya
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