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Иммерсивный спектакль «Костер»

Усадьба Долгоруковых-Бобринских, Малая Никитская улица, 12с1

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Специальный благотворительный показ иммерсивного спектакля от творческого проекта «Опыты» пройдёт в рамках фестиваля журнала Seasons of Life «Снегопад». Все собранные средства будут переведены в фонд «Операция бабушка». Присоединишься к посиделкам «у костра» и поговоришь о дружбе, которая согревает, о том, как поддерживать огонь, когда вокруг совсем темно, и, конечно, повеселишься. Ты получишь необыкновенный объединяющий опыт, наполнишься приятными эмоциями и теплом окружающих. Обрати внимание: спектакль иммерсивный, поэтому будь готов к полному включению — сидеть в стороне и наблюдать точно не получится. Проект «Опыты» создаёт новые иммерсивные форматы спектаклей — все они разные, но есть общее: в них нет наблюдателей, все становятся полноценными участниками процесса. Это не только развлечение, но и глубокий опыт.

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