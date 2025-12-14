Специальный благотворительный показ иммерсивного спектакля от творческого проекта «Опыты» пройдёт в рамках фестиваля журнала Seasons of Life «Снегопад». Все собранные средства будут переведены в фонд «Операция бабушка». Присоединишься к посиделкам «у костра» и поговоришь о дружбе, которая согревает, о том, как поддерживать огонь, когда вокруг совсем темно, и, конечно, повеселишься. Ты получишь необыкновенный объединяющий опыт, наполнишься приятными эмоциями и теплом окружающих. Обрати внимание: спектакль иммерсивный, поэтому будь готов к полному включению — сидеть в стороне и наблюдать точно не получится. Проект «Опыты» создаёт новые иммерсивные форматы спектаклей — все они разные, но есть общее: в них нет наблюдателей, все становятся полноценными участниками процесса. Это не только развлечение, но и глубокий опыт.