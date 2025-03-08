Проведи восьмое марта вместе с Wine Lovers Club и Sabscript. Тебя ждёт ролевой квест «Почему женщины убивают?», а так же безлимитное игристое в течение двух часов, а далее — вечеринка: можно будет потанцевать, поболтать и сделать красивые фотографии, так как встреча в старинном здании в центре Москвы на Проспекте Мира. Сюжет квеста? Очень таинственный — ведь это детектив. Ты погрузишься в атмосферу маленького американского городка 50-х и вместе раскроешь убийство старушки мисс Биггс. Домохозяйка, ветеринар, официантка — кто же виновен на самом деле? Каждому будет выдана своя роль с задачами, а дальше начинается расследование. Приходи разделить этот прекрасный праздник вместе. Запись по телефону.