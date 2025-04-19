Если ты не идешь к андеру, то андер идёт к тебе! В этот день соберутся самые свежие и талантливые фрешмены Москвы, чтобы раскачать твоё тело и тронуть душу. Для тебя подготовили сочную программу. Самобытные лайвы от инди-артистов, прогрессив рок, а также разнообразную электронику на любой вкус: от электро-панка и детройт-техно до хардгрува и английского бейс-лайна. Список артистов: A KAK ZHE METOD Буква Ф Корона Гамлета АКАДЕМ One-Two-Three-Four Дефект Я WHOTHEFUCKISAMEN Beyond Reason LVGLUNA NDJT JAACK ДИДЖЕЙ ГЕРКУЛЕС netnetnet HARON BARON ARIHORNE Juls9 Lёd В вечернюю часть фестиваля будешь чиллить и прогреваться с инди и прог-рок фрешменами, а после уйдёшь в ночь под бодрую электронику. В перерывах можно набить тату, наклеить качественные скайсы у профи-стоматолога, и даже купить картину.