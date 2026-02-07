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Про событие
Холода все еще держат земли в своих колких объятиях, но с каждым днём все больше солнечных лучей начинают бороться с ними. Чем не повод для праздника Имболка? Кельтская богиня Бригит уже будит солнце от зимнего сна. Настаёт время белых свечей и молочных агнцев, пробуждения и очищения, гаданий и добрых духов — настаёт время снова почтить РанДом Культуры своим приходом. В течение праздника тебя ожидает: — Призыв добрых духов задорным танцем (Ибо каждый порядочный добрый дух обожает танцы). — Акт творческого группового гадания. — Сотворение твоего личного амулета. — Блок согревающих душу сказок. — Обряд дарения свечей. — И конечно же стол торжественных явств. Одетых как подобает (смотри референсы в карусели фото) ожидает праздничный дар. Вход — радушное пожертвование от 500 серебрянников Для записи на ивент в целом и чтение сказок в частности нужна регистрация у ведущего в тг. Вход — донат. Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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