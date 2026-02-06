«Икра трески» – консерва, о которой с вожделением говорят герои одноименной пьесы Марии Манич, жители современной России, оказавшиеся в вихре обыкновенного апокалипсиса. Поменявшаяся из-за пандемии реальность заставляет людей пересмотреть свою жизнь. Фарсовая ситуация становится для драматурга хорошим ресурсом открыть и сделать видимыми каждодневный абсурд. Эпидемия оказывается фигурой речи – запреты на свободу передвижений только меняют обличье, суть все та же. Но любители «икры трески» находят выход в самом неожиданном месте.