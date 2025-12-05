Иисус Христос Суперзвезда
ул. Крымский Вал, д.9, стр. 33
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от 1800₽ до 3000₽
Возраст 12+
Спектакли
Про событие
Тебя ждет каноническая версия рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса. Одна из величайших рок-опер в мировом репертуаре с успехом идет в театре Стаса Намина уже почти двадцать лет. На сегодняшний день эта постановка — самая близкая по своему звучанию к авторской версии Jesus Christ Superstar, вышедшей на пластинке в 1970 году. Режиссерская интерпретация спектакля создана в соответствии с христианскими традициями канонического сюжета. «Иисус Христос Суперзвезда» в постановке театра Стаса Намина — это первая из мировых постановок легендарной рок-оперы, которая была допущена властями Иерусалима к показу на сценических площадках города.
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