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Иисус Христос Суперзвезда

Театр Стаса Намина
ул. Крымский Вал, д.9, стр. 33

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 3000₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Тебя ждет каноническая версия рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса. Одна из величайших рок-опер в мировом репертуаре с успехом идет в театре Стаса Намина уже почти двадцать лет. На сегодняшний день эта постановка — самая близкая по своему звучанию к авторской версии Jesus Christ Superstar, вышедшей на пластинке в 1970 году. Режиссерская интерпретация спектакля создана в соответствии с христианскими традициями канонического сюжета. «Иисус Христос Суперзвезда» в постановке театра Стаса Намина — это первая из мировых постановок легендарной рок-оперы, которая была допущена властями Иерусалима к показу на сценических площадках города.

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