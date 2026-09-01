Командная игра на логику и эрудицию в новом и необычном формате — в Темноте. Такая Темнота не существует в природе, но позволяет погрузиться в процесс, расслабиться и сосредоточиться. Игра состоит из раундов, в которых будут задействованы смекалка и эрудиция. Умение работать в команде и концентрироваться на задании. Логика и интуиция. А также все органы чувств, кроме зрения, разумеется. Важно: 1) 1 команда — от 5 до 8 человек; 2) Ты можешь купить меньшее количество билетов и попасть в смешанную команду; 3) Игра состоится от 14 купленных билетов (в случае отмены игры тебе предложат другие даты); 4) Сбор участников за 30 минут до начала игры — убедительная просьба не опаздывать к назначенному времени, все участники погружаются в Темноту одновременно. Дополнительные правила перед входом в тёмное помещение: Перед погружением в темноту тебе нужно будет оставить все электронные, светящиеся (в том числе, и часы), хрупкие предметы, сумки и всё, что будет мешать свободно двигаться, в закрывающихся охраняемых локерах. В Темноту не допускаются участники в состоянии алкогольного, наркотического и любого другого опьянения. «Игры в Темноте» могут быть и семейным досугом. Взрослые должны проследить, чтобы в команде не оказалось больше 3 детей из 5 участников и больше 5 детей из 8 участников. С 16 лет возможно самостоятельное участие.