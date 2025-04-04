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Игроночь Sally Face

«РанДом Культуры», Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Игры

Про событие

Каждый участник станет не просто зрителем, а полноправным частью игры. В этот раз будешь погружаться в хоррор-детектив Sally Face, но не только играть, но и озвучивать персонажей. Игра повествует о мальчике по имени Сал Фишер, который носит протез на лице и вместе с друзьями расследует убийства, совершаемые в городе Нокфелл. Чем окончится их расследование узнаешь вместе. Приноси свои любимые закуски и гостинцы, ночь будет долгой. WARNING: Будь готов к сценам насилия, крови и психоделики.

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