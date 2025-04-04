Каждый участник станет не просто зрителем, а полноправным частью игры. В этот раз будешь погружаться в хоррор-детектив Sally Face, но не только играть, но и озвучивать персонажей. Игра повествует о мальчике по имени Сал Фишер, который носит протез на лице и вместе с друзьями расследует убийства, совершаемые в городе Нокфелл. Чем окончится их расследование узнаешь вместе. Приноси свои любимые закуски и гостинцы, ночь будет долгой. WARNING: Будь готов к сценам насилия, крови и психоделики.