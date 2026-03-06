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Игроночь по Dispatch

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры

Про событие

Dispatch — интерактивный комедия в супергеройском стиле. Игру делали ветераны Telltale Games. У них получилась отличная видеоигра/фильм, просмотр которого хочется разделить со всеми друзьями. Развитие событий будет определяться как общим желанием всех присутствующих, так и личной волей человека, который будет в моменте управлять игрой. Каждый получит возможность поиграть или принять участие в истории игрового мира. Обязательно захвати с собой вкусняшки и чай, ночь будет насыщенной. Регистрация у организатора в тг. Поддержать РанДом: подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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