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Игроночь по Dispatch
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Про событие
Dispatch — интерактивный комедия в супергеройском стиле. Игру делали ветераны Telltale Games. У них получилась отличная видеоигра/фильм, просмотр которого хочется разделить со всеми друзьями. Развитие событий будет определяться как общим желанием всех присутствующих, так и личной волей человека, который будет в моменте управлять игрой. Каждый получит возможность поиграть или принять участие в истории игрового мира. Обязательно захвати с собой вкусняшки и чай, ночь будет насыщенной. Регистрация у организатора в тг. Поддержать РанДом: подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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