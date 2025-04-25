На дегустации познакомишься с игристые вина прохладных регионов — Австрии и Германии, которые обладают уникальным стилем, отличающим их от шампанского и просекко. Австрийский Sekt часто более минеральный и структурированный, особенно если произведен из Грюнер Вельтлинера или Рислинга. Немецкий Deutscher Sekt или в отдельных случаях Winzersekt — это самобытные вина, как правило, из Рислинга, с высокой кислотностью, нотами меда, яблок и минералов. Оба стиля — отличная альтернатива Шампани и хороши как аперитивы или вино для гастрономии. Винный лист: 1. Barth, Riesling Sekt Extra Brut (Германия, Рейнгау — 100% Рислинг) — белое брют. 2. Von Buhl, Riesling Brut, 2019 (Германия, Пфальц — 100% Рислинг) — белое брют. 3. Raumland, Cuvee Marie-Luise, 2017 (Германия, Рейнхессен — 100% Пино нуар) — белое брют. 4. Urbanihof Gruner Veltliner Limited Brut Organic 2022 (Нижняя Австрия — 100% Грюнер Вельтлинер) — белое брют. 5. Schloss Gobelsburg, Brut Reserve (Австрия, Кампталь — Пино нуар, Рислинг, Грюнер Вельтлинер) — белое брют. 6. Malat Brut Nature Reserve 2018 (Нижняя Австрия — Шардоне, Пино Нуар) — белое брют. Ведущий дегустации — Александр Арфеев. Включено — 6 образцов вина. Дополнительно можно заказать блюда по меню. Начало в 19:00 — 25 апреля. Бронирование: +7 903 792 61 50