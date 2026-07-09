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Игристое настроение: история вина, которое придумали для радости

Своё поле, Берсеневская набережная, 6с3

Начало:

Завершение:

от 3900₽ до 4500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Лекция расширяет кругозор и несёт практическую пользу как для домашней вечеринки, так и для светского мероприятия. Ты узнаешь: – Когда и где в вине появились пузыри – Что делали с вином монах и вдова – Есть ли разница между Просекко и Шампанским – Как получилось, что игристые стали символом торжества – Почему «Советское» – это шампанское, если не из Шампани? – Из какого бокала правильно пить игристые – из высокого или креманки? – И при чём здесь картофельные чипсы... О лекторе: Дарья Мансурова – винный эксперт с более чем 15-летним опытом в алкогольной сфере. В стоимость любого билета включено угощение. Сбор гостей в 19:00, начало в 19:15.

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