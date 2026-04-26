Собираются в стильном ресторане центра города, чтобы познакомиться и насладиться вкусным меню ресторана, а потом к игре друг с другом под приятные беседы. Уровень участников: знаешь как ходят фигуры, уверенно ставишь мат в 1-2 хода. Если у тебя большой опыт игры и ты активно играл или сейчас поддерживаешь уровень — регистрируйся на мероприятия уровня «опытные игроки». Что будет на мероприятии: · Знакомство в мини-группе до 8 человек · Теория и практика по улучшению навыков игры · Партии с другими участниками · Красивые кадры с шахматами в эстетичном ресторане Дресс-код: Интеллектуальный шик — деловой образ с вечерними акцентами Ведущий: Никита Семенов — ведущий проекта «Шахматы в ресторане», КМС, знает очень много о профессиональном мире шахмат. Ресторан взымает 10% за обслуживание в ресторане, не забудь его оплатить при оплате своего чека.