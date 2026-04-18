На Лилу можно прийти с любым запросом, который беспокоит на данный момент. Вот несколько примеров: — Как найти себя, понять, что я хочу и построить здоровые отношения с собой — Как перестать злиться и научиться экологично справляться со своими чувствами и эмоциями — Как выйти из депрессии — Как избавиться от зависимости (любой, будь то алкоголь или переедание) — Как встретить своего человека или наладить отношения со своим партнёром Уникальность этой игры заключается в том, что ты можешь прийти с «одним» запросом, а вступить в игру совершенно с «другим». Игра всегда укажет на твой «бессознательный» запрос, который хочет разрешить именно душа, а не ум. Если есть сложность в формировании запроса, то не переживай, ведущая мероприятия тебя направит и подскажет, что будет наилучшим для тебя. Запись в ТГ