Выбор редакции
Игра с богом: мифы и религия в Genshin Impact
Малая Юшуньская улица, 1
Начало:
Завершение:
100₽
Возраст 16+
Про событие
Поговоришь об Архонтах: как показаны боги разных стран Тейвата? Драконы, куклы, хранители порядка и плуты — божества в Genshin Impact такие же разные, как и в настоящих религиях народов мира. Обсудишь отсылки на скандинавскую, китайскую и японскую мифологию, почему Нахида ходит босиком и при чём здесь средневековая демонология. Читает Ксюша Грибачевская, студент-религиовед, защитившая диплом по архетипам в Геншине. Вход: покупка в Локусе от 100 рублей. Предварительная запись не нужна.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи