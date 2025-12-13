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Игра с богом: мифы и религия в Genshin Impact

Locus Solus
Малая Юшуньская улица, 1

Начало:

Завершение:

100₽
Возраст 16+

Про событие

Поговоришь об Архонтах: как показаны боги разных стран Тейвата? Драконы, куклы, хранители порядка и плуты — божества в Genshin Impact такие же разные, как и в настоящих религиях народов мира. Обсудишь отсылки на скандинавскую, китайскую и японскую мифологию, почему Нахида ходит босиком и при чём здесь средневековая демонология. Читает Ксюша Грибачевская, студент-религиовед, защитившая диплом по архетипам в Геншине. Вход: покупка в Локусе от 100 рублей. Предварительная запись не нужна.

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