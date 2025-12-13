Поговоришь об Архонтах: как показаны боги разных стран Тейвата? Драконы, куклы, хранители порядка и плуты — божества в Genshin Impact такие же разные, как и в настоящих религиях народов мира. Обсудишь отсылки на скандинавскую, китайскую и японскую мифологию, почему Нахида ходит босиком и при чём здесь средневековая демонология. Читает Ксюша Грибачевская, студент-религиовед, защитившая диплом по архетипам в Геншине. Вход: покупка в Локусе от 100 рублей. Предварительная запись не нужна.