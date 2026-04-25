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Игра «Путь воды»

Новый Акрополь, Смоленский бульвар, 22/14

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры

Про событие

Настольная стратегия, где ты станешь спасателем планеты. В чём суть? Ты и твоя команда — специальный отряд. У вас есть всего 5 лет (игровых ходов), чтобы предотвратить мировой водный кризис. Придётся договариваться, искать хитрые решения и считать каждый шаг. Почему стоит попробовать? — Это не про скучную теорию, а про реальные действия. — Ты проверишь, сможешь ли найти баланс между деньгами и экологией. — Получишь навык, который пригодится в жизни: видеть последствия своих решений наперёд. Ведущая: Алина Кольовска — руководитель Центра экономии ресурсов, эксперт. Занимается разработкой и проведением просветительских программ для детей и взрослых. Количество мест ограничено. Вход свободный по предварительной регистрации.

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