Настольная стратегия, где ты станешь спасателем планеты. В чём суть? Ты и твоя команда — специальный отряд. У вас есть всего 5 лет (игровых ходов), чтобы предотвратить мировой водный кризис. Придётся договариваться, искать хитрые решения и считать каждый шаг. Почему стоит попробовать? — Это не про скучную теорию, а про реальные действия. — Ты проверишь, сможешь ли найти баланс между деньгами и экологией. — Получишь навык, который пригодится в жизни: видеть последствия своих решений наперёд. Ведущая: Алина Кольовска — руководитель Центра экономии ресурсов, эксперт. Занимается разработкой и проведением просветительских программ для детей и взрослых. Количество мест ограничено. Вход свободный по предварительной регистрации.