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Игра Лила на большом поле

Меди Тур, Шубинский переулок, 2/3

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Трансформационная игра Лила на большом поле, где ты сможешь найди ответ на свой запрос. В чём твое предназначение? Как достичь целей? Как получить то, что ты хочешь? На эти и многие другие вопросы ты найдёшь ответ на игровом поле Лила. Ведущая практики — Елена Старова, дипломированный психолог, провела игру для 4000 участников. Напиши администратору, чтобы получить видео, как пройти в студию по телефону.

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