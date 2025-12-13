Трансформационная игра Лила на большом поле, где ты сможешь найди ответ на свой запрос. В чём твое предназначение? Как достичь целей? Как получить то, что ты хочешь? На эти и многие другие вопросы ты найдёшь ответ на игровом поле Лила. Ведущая практики — Елена Старова, дипломированный психолог, провела игру для 4000 участников. Напиши администратору, чтобы получить видео, как пройти в студию по телефону.