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Увлекательная трансформационная игра Лила на большом поле — найди ответ на свой запрос. В чём твоё предназначение? Как достичь целей? Как получить то, что ты хочешь? На эти и многие другие вопросы ты найдёшь ответ на игровом поле Лила. 6 и 13 июня с 12:00 до 16:00 19 июня с 18:00 до 22:00
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