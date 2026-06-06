Увлекательная трансформационная игра Лила на большом поле — найди ответ на свой запрос. В чём твоё предназначение? Как достичь целей? Как получить то, что ты хочешь? На эти и многие другие вопросы ты найдёшь ответ на игровом поле Лила. 6 и 13 июня с 12:00 до 16:00 19 июня с 18:00 до 22:00