Трансформационная игра «Лила» — это путешествие по твоей внутренней карте, где каждая клетка — шаг навстречу осознанности. Ты задаёшь вопрос, а игра с лёгкостью раскрывает ответы, которые давно ждут, чтобы ты их услышал(а). Это не просто процесс — это целый диалог с собой, который помогает понять, где ты сейчас и куда хочешь двигаться. Ты получишь не только нужные ключи и ответы от Лилы, но и важные комментарии от ведического астронумеролога в контексте своего запроса. Программа: 1. Мягкое начало: знакомство с ведущим и настрой на игру 2. Формулируешь главный вопрос, который хочется решить 3. Погружение в игру: ход за ходом исследуешь свою внутреннюю реальность 4. Осознания и инсайты: обсуждение ключевых открытий и их значение 5. Индивидуальный разбор по каждому участнику с учётом натальной карты и особенностей 6. Завершение: подведение итогов, рекомендации и вдохновляющее напутствие от проводника Ведущие: 1) Лидия Тищенко — интегративный психолог и опытный проводник игры «Лила», специализирующийся на когнитивно-поведенческой терапии, ЭОТ и методах ПСИ 2.0. Она помогает людям пройти через сложные жизненные этапы, обрести внутреннюю опору и открыть путь к самопознанию и принятию себя. 2) Анна Праве — дипломированный астролог, таролог и гипнотерапевт. Она анализирует натальные карты и создаёт персонализированные пошаговые стратегии.