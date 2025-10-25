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Кино
Про событие
Николас Ван Ортон — само воплощение успеха. Он преуспевает, он невозмутим и спокоен, привык держать любую ситуацию под контролем. На день рождения Николас получает необычный подарок — билет для участия в «Игре». Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно.
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