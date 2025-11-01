Для тебя выступит группа ИДОЛ! — Ты можешь их превозносить до небес, можешь морщить нос и отчаянно их критиковать, но ты не сможешь их не замечать — Идол, группа заработавшая репутацию громкими эпатажными концертами, скандальными текстами песен и профессиональной игрой музыкантов исполняющих отменный Хэви Метал высшей пробы — А так же группа ТЕЛА с сэтом своих песен и легендарных каверов — Gothik DJs